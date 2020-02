Procedure scioglimento antimafia: “Mai più senza contraddittorio”. Evento a Monte Sant’Angelo

Sabato 29 febbraio 2020, alle ore 16.00 nella sala della Biblioteca comunale “Ciro Angelillis”di Monte Sant’Angelo (FG), si terrà l’evento dal titolo “Mai più senza contradditorio” per una riforma delle procedure di Scioglimento dei Comuni e delle Interdittive Antimafia.

Aprirà la discussione Antonio Di Iasio, già Sindaco di Monte Sant’Angelo e protagonista, con la sua amministrazione, della drammatica vicenda di uno scioglimento prefettizio su cui vale ancora oggi la pena di riflettere. L’incontro, organizzato dalla Associazione radicale Nessuno tocchi Caino, in collaborazione con la Confartigianato di Foggia, vuole essere un momento di riflessione a seguito dell’accoglimento da parte del TAR di Bari (sez. III, in data 13 gennaio 2020) di un ricorso riguardante le interdittive antimafia, che per la prima volta sembra aprire un varco verso una possibile ridefinizione delle regole con cui le Prefetture procedono in materia.

A parlarne assieme all’Avv. Pasquale Rinaldi dello studio legale che ha curato il ricorso, ci saranno l’Avv. Michele Vaira del Foro di Foggia, l’Avv. Salvatore Galluzzo, estensore della Proposta di legge del Partito Radicale sulle Interdittive antimafia e Vincenzo Simeone, Presidente della Federazione PMI di Confartigianato. Seguiranno i contributi dell’Avv. Franco Metta, degli imprenditori Andrea Cuzzocrea e Bruno Polifroni e di Elisabetta Zamparutti, già membro del Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Concluderanno l’incontro, Rita Bernardini, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale e Sergio D’Elia, Segretario di Nessuno tocchi Caino. Introdurrà i lavori e li modererà Maria Rosaria lo Muzio.

La manifestazione sarà interamente registrata e trasmessa da Radio Radicale.

Per info: 335. 6153305 e 335.211507

MAI PIÙ SENZA CONTRADDITTORIO Per una riforma delle procedure di Scioglimento dei Comuni e delle Interdittive Antimafia Monte Sant’Angelo (FG) Biblioteca Comunale “Ciro Angelillis” Piazza de Galganis Sabato, 29 febbraio 2020 ore 16:00

Introduce e modera Maria Rosaria lo Muzio

Intervengono Antonio Di Iasio, già Sindaco di Monte Sant’Angelo

Pasquale Rinaldi, patrocinatore del ricorso al TAR di Bari (rimessione alla Corte di Giustizia UE della questione di legittimità della interdittiva senza contraddittorio)

Michele Vaira, Avvocato del Foro di Foggia

Salvatore Galluzzo, estensore della PDL del Partito Radicale sulle Interdittive Antimafia

Vincenzo Simeone, Presidente della Federazione PMI di Confartigianato Franco Metta,

Avvocato Andrea Cuzzocrea, già Presidente Confindustria Reggio Calabria

Bruno Polifroni, imprenditore

Elisabetta Zamparutti, già membro del Comitato europeo per la prevenzione della tortura

Concludono Rita Bernardini, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale Sergio D’Elia, Segretario di Nessuno tocchi Caino