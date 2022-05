Problemi con la Telecom nella zona industriale di Manfredonia

Buongiorno,la presente è per raccontare un’incresciosa vicenda che da circa 2 mesi si sta consumando nella zona industriale di Manfredonia o di quel che ne rimane,vi è da premettere che questa zona industriale è già sprovvista di acqua potabile, fogna illuminazione e internet, siamo una sorta di accampamento,una scuola di vita per gli imprenditori masochisti.



Il giorno 15 marzo alle ore 09:00 chiamiamo il 191 ovvero servizio clienti di Telecom (gestore con il quale abbiamo regolare contratto) per segnalare l’assenza di linee telefoniche,ci viene detto che la pratica è stata presa in carico e che sarà quanto prima mandata una squadra per la sistemazione del guasto.

In seguito veniamo a conoscenza di numerose altre utenze sempre nella stessa zona industriale con lo stesso problema.



Continuiamo a chiamare per tre volte al giorno il servizio clienti di telecom italia, gli operatori ci rassicurano che dei tecnici stanno risolvendo il guasto.



Il giorno 2 aprile a mezzo pec scriviamo a telecom Italia per denunciare quanto sta succedendo ovvero il nostro totale isolamento telefonico.



Dal giorno della prima segnalazione a seguito di nostre costanti chiamate (3 al giorno) ci è sempre stato detto che il problema è in fase di risoluzione, tuttavia ad oggi siamo ancora completamente isolati.

é inutile raccontare di quante commesse sono andate perse, clienti passati alla concorrenza e disagi di tutti i generi stiamo avendo;nonostante ciò non vi è stato da parte del gestore telecom italia neanche un cenno di rassicurazione circa la risoluzione della vicenda.



Nella speranza che i media possano dare risalto a questo ennesimo ostacolo a quanti vogliano fare impresa in Italia.

Grazie e buon lavoro

Fabio La Torre