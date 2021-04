“Principi e Caporali”, operazione anticapolarato a Manfredonia

Da ieri notte nelle campagne di Manfredonia è in corso una operazione anticaporalato denominata “Principi e Caporali” condotta dai carabinieri di Manfredonia e dagli ispettori del Nucleo Ispettorato del Lavoro, coordinati dalla procura.

Gli investigatori stanno eseguendo, nella provincia, delle misure cautelari personali nei confronti di alcuni soggetti e il sequestro dei beni mobili e immobili delle aziende agricole ad essi riconducibili.

Le indagini hanno permesso di accertare e conseguentemente interrompere un modo illecito e diffuso di reperire grandi masse di braccianti da impiegare come forza lavoro nei campi, messo in atto da imprenditori e caporali che impiegavano la manodopera in violazione dei contratti collettivi nazionali, della normativa di settore relativa all’orario di lavoro e ai periodi di riposo, quella in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, nonché sottoponendo tutti i braccianti ad un controllo serrato sui campi.