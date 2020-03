Primo report servizi gratuiti “Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco” della Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia, in collaborazione con la “PASER”

Il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la “PASER”, ha attivato, da una settimana, due servizi gratuiti rivolti alla popolazione: “Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco”, per la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità, a partire da lunedì 16 marzo e per tutto il perdurare dell’emergenza epidemiologica e delle relative misure adottate sul territorio nazionale.

È possibile usufruire dei servizi su prenotazione chiamando il numero

0884 273921, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00, dal lunedì al sabato.

Eccovi i numeri dopo una settimana di servizio:

Pronto Farmaco 25 consegne

Pronto Spesa 14 consegne

Piace ricordare la collaborazione da parte delle farmacie ed i supermercati della città che fanno saltare la fila ai volontari, immediatamente riconosciuti grazie alle divise che indossano.

La popolazione sta apprezzando i due servizi ed arrivano tanti messaggi di affetto e di stima, anche da chi ha letto ma non ne usufruisce perché può provvedere in maniera autonoma.

Giova ricordare come funziona il servizio:



1) La persona che necessita di farmaci o della spesa telefona al numero

0884 273921.



2) L’operatore della Croce Rossa / PASER verifica che il richiedente sia in possesso della ricetta ed, in caso positivo, chiede l’indirizzo per inviare a domicilio un equipaggio di Volontari.



3) L’equipaggio si reca dal richiedente e ritira la ricetta, si fa consegnare i soldi necessari per l’acquisto dei farmaci e, quindi, va alla farmacia di turno più vicina e ritira il farmaco (o i farmaci) prescritti sulla ricetta.

Per quanto riguarda la spesa si chiede la lista dei beni da acquistare, ci si fa consegnare i soldi necessari per l’acquisto, si reca al negozio di genere alimentari più vicino e si effettua l’acquisto.



4) L’equipaggio torna a casa del richiedente, restituisce il resto del costo dei farmaci (se non esentati e quindi gratuiti) e/o della spesa effettuata, consegna i farmaci richiesti e/o la spesa, consegna lo scontrino emesso dalla farmacia e/ dall’ alimentari.

L’equipaggio consegna esattamente e unicamente i farmaci prescritti nella ricetta. Tutti i Volontari dell’ equipaggio sono riconoscibili mediante la divisa.

Gli operatori saranno sempre protetti, grazie ai DPI personali ed eviteranno di toccare la persona che usufruisce del servizio.

#CroceRossa #CRIManfredonia #CRIPuglia #GiovaniCRI #GiovaniCRIPuglia #UTSanGiovanniRotondo #prontospesa #prontofarmaco

ANTONIO BEVERELLI

Portavoce

Associazione della Croce Rossa

COMITATO DI MANFREDONIA