Primo posto assoluto per Giuseppe Bergantino e Mirko di Vincenzo nella 12a edizione Rally Porta del Gargano andato in scena lo scorso week-end a Vieste. Un dominio assoluto fin dalla prima prova speciale e una condotta di gara impeccabile porta l’equipaggio targato New Jolly Motors direttamente in finale della Coppa Italia ACI al Rally del Lazio in programma a Cassino (FR) in calendario il 4-5 novembre 2022. Il campione del Gargano ha centrato l’obiettivo, quello di qualificarsi e a bordo della Skoda Fabia R5 preparata perfettamente dalla Colombi Racing Team ha dimostrato ancora una volta la sua competitività emozionando appassionati e tifosi accorsi numerosi sulle prove speciali garganiche.

Per l’equipaggio foggiano composto da Armando Caruso e Gabriele Bernaudo non cambia la musica in questa spettacolare corsa ed anche loro a podio classificandosi come primi di classe a bordo della loro Mini Cooper Racing Start gestita sempre dalla struttura tecnica di Fabrizio Colombi trovandosi a loro agio e divertendosi.

Il pilota Antonio Bonfitto navigato da Marco Costantini è riuscito a gestire al meglio la loro nuova Renault Clio Rally5 di RSE curata da Trodella e amministrando una gara sempre in crescendo si posizionano in classifica come secondi di classe.

La New Jolly Motors con il primo posto assoluto vince anche la Coppa Scuderie ed è pronta a supportare i suoi piloti nella prossima trasferta direttamente alla finale.

Abbiamo chiuso questo Rally Porta del Gargano vincendo! Era il nostro obiettivo stagionale e lo abbiamo raggiunto con molti sacrifici ! – spiega Pietro Bernaudo Presidente della New Jolly Motors – Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri piloti , ma siamo sempre con i piedi per terra proiettati per il prossimo appuntamento a Cassino a Novembre. Ci sarà molto lavoro da fare e bisogna rimanere concentrati e prepararci al meglio, ma siamo molto fiduciosi!

Sono molto soddisfatto della nostra Mini Cooper – afferma Armando Caruso – una vettura solida ed affidabile che con le ultime evoluzioni del motore eseguite dalla struttura di Colombi mi hanno permesso di esprimermi al meglio e vincere la categoria.

Sono ancora sotto l’effetto di adrenalina – le parole di Antonio Bonfitto – il Rally Porta del Gargano un’ottima manifestazione, per quanto riguarda la mia gara il sabato ho avuto problemi con i fari supplementari e questo mi ha comportato un pò di stress e secondi preziosi persi mentre la domenica ho pensato solo a guidare e a divertirmi tralasciando i tempi visto che l’inconveniente di sabato era irrecuperabile. Abbiamo scelto di correre con una macchina di categoria inferiore rispetto agli anni precedenti e non ho avuto i riscontri che speravo, ma volendo riassumere tutta la competizione sono contento del week end.

Dopo la brutta notizia del sabato durante lo shake-down della scomparsa di mio nonno ho cercato di resettare la mente e tenere alta la concentrazione – ci racconta Giuseppe Bergantino – Ci siamo riusciti vincendo tutte le prove speciali con un ritmo molto alto. Abbiamo effettuato anche una regolazione di assetto dopo le prime due prove speciali ed abbiamo raggiunto un’ottima prestazione. Ci siamo qualificati per la finale con le vittorie del Rally di Casarano e la vittoria del Gargano, visto il ritiro dal Salento. Ringrazio Mirko il mio navigatore che è stato ancora una volta impeccabile al mio fianco, la mia scuderia New Jolly Motors , gli sponsor, la mia famiglia e i numerosi tifosi che invitiamo a seguirci nella finale al Rally del Lazio.