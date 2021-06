Primo caso di variante indiana in provincia di Foggia, 26 casi in tutta la Puglia

Accertato anche a Foggia il primo caso della variante indiana. 26 casi accertati in Puglia Dati che preoccupano in quanto una variante molto aggressiva anche nelle fasce più giovani. I vaccini sono efficaci in parte contro la variante solo se è stato completato il ciclo vaccinale. Attivato un campionamento settimanale