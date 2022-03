Sono in corso, nell’area parcheggio Giorni, i lavori di installazione della prima stazione di ricarica elettrica che sarà attiva a breve per il servizio. Nelle prossime settimane è prevista l’installazione di altre unità di ricarica in tutto il centro urbano. Nel nostro Presente, entusiasmanti tracce di Futuro! Mattinata, una Comunità al passo coi tempi! PS: a breve maggiori info sulle modalità di utilizzo.