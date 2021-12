Prima seduta della Giunta Rotice

Prima seduta di Giunta in corso (approvato come primo accapo all’OdG la rinuncia totale del sindaco allo “stipendio” previsto a favore di un capitolo di Bilancio comunale per le fragilità e le disabilità) e consegna ufficiale della documentazione relativa alla proclamazione degli eletti da parte della Commissione elettorale per mano del suo Presidente, il Giudice Mariangela Carbonelli.

Inizia subito a pieno regime la settimana a Palazzo di Città. Nei prossimi giorni, quindi, sarà convocato il primo Consiglio comunale, garantendo alla città – in tempi molto rapidi rispetto agli esiti elettorali – il ripristino totale dell’operatività della macchina amministrativa e degli organi democratici della parte politico-istituzionale eletti dai cittadini.

Si ringrazia tutti i componenti della Commissione elettorale per il proficuo e celere lavoro svolto, nella quale si è encomiabilmente distinto “per professionalità, esperienza, disponibilità e puntuale assistenza” (cosi come riportato in una nota che il Giudice Carbonelli ha consegnato a Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia) il dipendente comunale Domenico Marasco.