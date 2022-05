Prima ondata di caldo nella prossima settimana

Grazie ai modelli meteo sul medio e lungo periodo dei principali centri di ricerca, possiamo tracciare una tendenza per le prossime settimane quando sul nostro Paese potrebbe arrivare la prima ondata di caldo africano dal sapore estivo, una fase di tempo ben più stabile rispetto alle ultime settimane piuttosto dinamiche.

Dando uno sguardo al comparto europeo possiamo vedere come verso il 13/14 Maggio il possente anticiclone di origine africana potrebbe invadere per la prima volta in stagione buona parte del bacino del Mediterraneo.

Lo scrive stamattina IlMeteo.it.

In Italia le temperature massime si aggireranno tra i 26-28° dei settori tirrenici ed in Valpadana e 30-32° nelle due isole maggiori.