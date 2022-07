Prima fantastica edizione di Pop Gun

Nella splendida cornice di Piazza dei Maestri d’Ascia a Manfredonia… No, si dice sempre così e non è il caso di richiamare il solito. Allora riavvolgiamo il filo e ricominciamo: perché quello che è successo ieri sera in Piazza è qualcosa di unico e “inedito”. Pop Gun ha celebrato il talento, il coraggio e la voglia di farcela di ragazze e ragazzi del nostro territorio, che hanno calcato il palco con coraggio, maestria e professionalità. Nonostante per molti di loro fosse un vero e proprio debutto d’evento. Otto performer e 5 producers hanno messo in scena uno spettacolo di musica assolutamente contemporanea, presentando brani inediti per musica e testi. A sfidarsi per il titolo di vincitore della prima edizione di “Pop Gun_Festival di musica e canzoni inedite”, sono stati:

MELISSA (Melissa Cinque)

INEDITO: Cose impossibili

PRODUCER COLLEGATO: Pietro La Torre

MONTGOMERY GLASGOW (Nazario Squeo)

INEDITO: Scappare Da Qui

PRODUCER COLLEGATO: Blu

WADE SANTANA (Alberto Candido)

INEDITO: Chiamate perse

PRODUCER COLLEGATO: Blu

SBEP7 (Leonardo La Macchia) da Zapponeta

INEDITO: Tripla P

PRODUCER COLLEGATO: Blu

HEX (Giuseppe Pellegrino)

INEDITO: My persona

PRODUCER COLLEGATO: Pietro La Torre

JEFFIRELLY (Giulio Ferrandino)

INEDITO: Mi fa male il testo

PRODUCER COLLEGATO: Blu

ANDUSKA (Antonia Fariello)

INEDITO: Drive Me

PRODUCER COLLEGATO: Pietro La Torre

AMON WAVE (Giuseppe Palomba)

INEDITO: Testa o croce

PRODUCER COLLEGATO: Giuseppe Guerra.

Con loro sul palco Salvatore Grifa, che ha coordinato le produzioni in studio di registrazione.

A trionfare, grazie al voto in diretta sulle pagine Pop di Facebook e Instagram, è stato

Sbep7 (Leonardo La Macchia, di Zapponeta), con il producer Blu, (Giuseppe Bollino di Manfredonia), col brano Tripla P che ha raccolto 380 preferenze.

Ma avevano vinto già tutti: grazie ad un progetto di Pop_Officine Popolari (collettivo culturale cittadino), e dopo le selezioni previste, i cantanti che si sono esibiti (unitamente a Letizia Rilla – inedito “La tua Queen”, producer Ema – che non ha potuto essere sul palco di ieri) entreranno nella Playlist Spotify dedicata, disponibile per l’ascolto globale. Nell’attesa del lancio della playlist, i brani possono ascoltarsi sul sito Pop, all’indirizzo:

Durante la serata, presentata da Kriss e Tiziano Guerra e interamente dedicata alla musica (senza alcuna concessione ad altre forme di spettacolo), si sono esibiti gli artisti delle scuole di musica DAM e UMPF, che hanno supportato il progetto.

Un momento di grande suggestione è stato regalato al pubblico dal maestro Cristiano Padula, il giovanissimo pianista, compositore e direttore d’orchestra pugliese che ha già al suo attivo produzioni di notevole spessore, tra le quali le colonne sonore di alcune fiction RAI (e l’esibizione ha riguardato proprio brani tratti da “Ognuno è perfetto” e “La Sposa”).

Pop Gun, patrocinato e sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese e dal suo Presidente Giuseppe D’Urso, è stato reso possibile dall’inserimento nella 68^ Edizione del Carnevale di Manfredonia, la manifestazione scelta dall’Amministrazione comunale per comporre il cartellone estivo degli eventi.

“Sono davvero felice di rappresentare il Sindaco e l’Amministrazione in questa serata” ha dichiarato il Vicesindaco di Manfredonia Giuseppe Basta, “su un palco che ha esaltato la bravura di giovanissimi artisti locali, mettendo in evidenza doti e professionalità non comuni, che rafforzano la nostra volontà di perseguire politiche utili a supportarne il percorso”.

“Pop Gun sono i fuochi d’artificio della creatività, la Festa patronale del talento” ha raccontato Saverio Mazzone, Presidente di POP_Officine Popolari. “È un po’ come riprendere la parabola evangelica di Matteo: non importa quanti talenti hai ricevuto dal destino, importa che tu non li nasconda sottoterra ma li faccia fruttare. Pop Gun è un Giovedì da leoni, è il nostro surfare sulla cresta dell’onda del cuore, del suono e delle parole”.

Pop Gun e le Officine Popolari danno appuntamento a tutti per la prossima edizione; ci stiamo già lavorando!