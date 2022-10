Prezzo del gasolio alle stelle. Perché?

Il prezzo del gasolio è ormai alle stelle. Perché costa di più?

Cosa ha scatenato l’aumento del prezzo del gasolio? Le cause sono molteplici. Tra di esse troviamo:

la crisi energetica

la guerra in Ucraina

l’impatto sull’economia dei vari Paesi oltre che sugli impianti di raffinazione europea che oggigiorno sono maggiormente focalizzati sulla produzione di benzina e altri derivati del petrolio.

Occorre oltretutto sottolineare come la produzione del gasolio fosse stata lasciata alla Russia che ne riusciva a produrre ben il 60% di quello che necessita all’Europa, ma ora le esportazioni sono molto più difficoltose.

Ciliegina sulla torta? L’arrivo della stagione più fredda e il bisogno di gasolio per il riscaldamento e produzione di energia elettrica. Insomma con l’aumento della domanda e le difficoltà a reperirne visto tutte le problematiche elencate, è inevitabile che il prezzo aumenti.

In sostanza: maggiore richiesta, produzione inferiore.

Oltre a questo, come se non bastasse, in vista vi è la scadenza dello sconto fiscale, uno sconto che cadrà il prossimo 31 ottobre.