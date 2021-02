Presunte tangenti: il caso scuote il Comune di Foggia

C’è anche un consigliere comunale al Comune di Foggia, tra le quattro persone raggiunte da una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari della Guardia di finanza di Bari per presunte tangenti per liquidazioni di fatture per servizi informatici ad un imprenditore molisano.

Importo per circa 35mila euro.

Nell’inchiesta, oltre al consigliere comunale, risultano coinvolti anche l’imprenditore, un faccendiere e un funzionario del Comune di Foggia.