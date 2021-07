“Presto gestiremo il Covid come un’influenza”

I nuovi casi tornano a salire. Ma i ricoveri restano bassi: almeno per il momento, la quarta ondata non ha impatti apprezzabili sul sistema sanitario pugliese. I numeri del monitoraggio della cabina di regia ministeriale certificano che l’indice Rt della Puglia è schizzato a quota 1,49 (si generano tre nuovi casi per ogni due malati di covid).

Ma le Terapie intensive restano vuote (8 ricoveri, uno in meno rispetto alle 24 ore precedenti, -11% in sette giorni) mentre crescono leggermente (82, sette in più nelle 24 ore, +3% in sette giorni) i casi nei reparti ordinari. L’occupazione dei posti, espressa in percentuale, è largamente più bassa rispetto ai nuovi tetti che fanno scattare la zona gialla.

Il picco è previsto in corrispondenza del Ferragosto. I tecnici del dipartimento Salute ritengono però che la diffusione delle vaccinazioni stia funzionando nel senso di tenere bassi i ricoveri, perché i casi di contagio tra vaccinati non sono gravi o complicati. E questo – ha spiegato l’assessore Pier Luigi Lopalco – consentirà, in un periodo più o meno breve, di convivere con il virus: se andrà come Lopalco ritiene, il covid potrà essere gestito alla stregua di una influenza ma sempre con le precauzioni di sicurezza.

«La nuova ondata pandemica in Puglia, al momento sostenuta da almeno un 80% di infezioni legate alla variante Delta – aveva detto nei giorni scorsi lo stesso assessore – si sta sviluppando prevalentemente fra adolescenti e giovani adulti. Dal confronto con quanto successe all’avvio della seconda ondata pandemica in autunno, questa differenza è evidente. In ottobre le incidenze maggiori infatti si registravano fra adulti ed anziani. La vaccinazione sta dimostrando un’efficacia di campo eccezionale. L’incidenza di positività più bassa si registra nei gruppi di età al di sopra dei 60 anni, dove in Puglia abbiamo raggiunto una copertura con una dose sopra il 90%».

