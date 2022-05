Prestigioso riconoscimento per le classi prime della scuola media ‘Ungaretti-Madre Teresa’ di Zapponeta

In occasione della Giornata Mondiale UNESCO “JAZZ DAY 2022”, l’Associazione Nazionale “Il Jazz Va A Scuola” ha premiato gli alunni delle classi prime (sezioni A e B) del plesso di Zapponeta della Scuola Secondaria “Ungaretti-Madre Teresa” inserendoli fra i migliori progetti d’Italia.

La composizione originale “Pegaso e Bellerofonte” (dalla versione cantata, body-percussion, danza, strumentario Orff, fino al Musicogramma) è stata trasmessa in diretta YouTube e quindi pubblicata sul sito dell’associazione nazionale insieme ad altre meritevoli proposte a carattere nazionale.

Il progetto “Pegaso e Bellerofonte” è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e dal “Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica” come una delle pratiche ed esperienze più innovative nel campo della didattica musicale italiane. Si tratta dell’unico progetto sulla musica afroamericana in Puglia che è già stato inserito sulla piattaforma ministeriale INDIRE, ovvero Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa.

Complimenti ai ragazzi delle classe prime e ai loro insegnanti, i professori Nunzia Maria La Forgia e Stefano Luigi Mangia, per questo prestigioso traguardo.