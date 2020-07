Prestigioso riconoscimento per Bruneleski e Bramanthe di Manfredonia dal “Gambero Rosso”

Importante riconoscimento dal “Gambero Rosso” per le attività “Bruneleski” e “Bramanthe” di Manfredonia. Si tratta di una selezione riguardante il nord della Puglia e l’intero territorio del Tavoliere.

Di seguito la recensione allegata “Sotto lo sperone garganico,in estate si anima di turisti provenienti da tutta Italia per godere le bellezze dei luoghi e la buona cucina. Il corso apre e chiude la passeggiata con due locali della stessa proprietà: il Bruneleski ed il Bramanthe. Similari nell’architettura e uguali nell’offerta di gelateria e di pasticceria, accolgono con banchi ricchi per quantità di proposte e ricette preparate solo con latte biologico. Il Gran pistacchio DOP, il curioso Bombardino, l’impegnativa cheesecake all’arancia, il rassicurante strudel di mele, la crema di zenzero, i cioccolati in ben dieci declinazioni diverse, insieme ai gusti alla frutta e alle granite accontentano tutti. Ci sono anche la pasticceria e la caffetteria e, per chi volesse portare a casa una testimonianza dolce, una bella scelta di zuccotti e torte. Buona l’accoglienza ai tavoli e al banco“.

Il Gambero Rosso è una delle riviste più autorevoli e prestigiose del settore. “Per Bruneleski e Bramanthe, e per l’intera città di Manfredonia, essere riconosciuti da una grande rivista come il Gambero Rosso è un vero motivo di riconoscimento e orgoglio”, dicono i referenti delle due attività commerciali.

Fonte: StatoQuotidiano.it