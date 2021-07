“Presidente stia attento alle sirene!”, Manfredonia Nuova scrive a Conte dopo l’apertura di ‘Con’

Illustrissimo

Avv. Prof. Giuseppe Conte

già Presidente del Consiglio

Email: giuseppe.conte(AT)unifin.it

Oggetto: Presidente stia attento alle sirene!

Ill.mo Professore,

Le scrive l’Associazione Culturale e Politica MANFREDONIA NUOVA, che ha tra i primi valori, inscritti nel proprio programma, la questione morale, la trasparenza amministrativa e la difesa ambientale.

È di oggi un comunicato, di cui sicuramente Lei non è a conoscenza, in cui la Presidente della Lista “CON” di Manfredonia asserisce “che il nostro riferimento è il presidente della Regione Puglia. Ed è proprio condividendo il pensiero più volte espresso in questi mesi da Michele Emiliano che siamo già pronti a difendere e sostenere l’idea della nascita di un nuovo progetto politico guidato dall’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte”.

Inoltre dice che, auspicando che “Giuseppe Conte possa sciogliere al più presto le riserve sulla nascita del nuovo contenitore civico, ci stiamo preparando ad affrontare la sfida elettorale… riservandoci d’indicare nei prossimi giorni il candidato sindaco”.

Gentile professore, la strumentalità della lettera non gliela dobbiamo spiegare. Le vogliamo invece chiarire che la Presidente di “CON”, per più di dieci anni, ha operato con rapporto fiduciario nello staff di Angelo Riccardi, ex Sindaco di Manfredonia, Comune sciolto per infiltrazioni mafiose, e lui stesso giudicato incandidabile, ai sensi di legge. Detto sindaco è ispiratore e socio della suddetta lista “CON”.

Il Presidente Emiliano, nonostante la situazione di incandidabilità del Riccardi, ormai tenuto fuori dal PD, lo ha assunto quale consigliere del Presidente, probabilmente per il sostegno da lui datogli durante le ultime elezioni regionali.

Noi di Manfredonia Nuova, che abbiamo seguito con favore e speranza tutte le battaglie agite da V.S., Le diciamo: “Attento al canto delle sirene e qualche volta perfino di qualche marpione, che mal si presta a sembrare una sirena”.

Voglia intanto gradire i nostri reverenti saluti.

Manfredonia, 2 luglio 2021.

Manfredonia Nuova