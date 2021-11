“Presenza di Conte segnale importantissimo”

“La presenza del presidente Giuseppe Conte questa sera a Manfredonia a sostegno del nostro candidato sindaco Raffaele Fatone è un segnale importantissimo per il territorio”. Lo dichiara la consigliera del M5S e assessora al Welfare Rosa Barone, annunciando l’arrivo del presidente del M5S Giuseppe Conte questa sera a Manfredonia alle 20:30 in piazza Stella.

“Manfredonia – continua Barone – il 7 novembre andrà al voto, a due anni dallo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Come M5S ci siamo assunti la responsabilità di costruire un’alternativa ai vecchi schieramenti, per dare vita a una nuova visione di questa città. Per questo oggi la presenza del presidente Conte è particolarmente importante. Una ulteriore dimostrazione della sua attenzione costante per il territorio”.