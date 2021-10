Presentazione logo “E885-Manfredonia Ri-nasce”

Poco meno di 2 mesi fa nasceva il movimento civico “E885 – Manfredonia Ri-nasce” e durante queste settimane abbiamo svolto un lavoro impegnativo ed estenuante col solo desiderio di fornire alla cittadinanza sipontina l’unica concreta alternativa politica, civica e trasversale, agli agglomerati di interessi di destra e sinistra.



Nel farlo abbiamo puntato, con il contributo indispensabile delle altre forze politiche della coalizione “Manfredonia 2050” a sostengo di Raffaele Fatone candidato sindaco, ad una coalizione che fosse in grado di formare una maggioranza nel prossimo consiglio comunale.



Oggi vogliamo dirvi qualcosa in più in merito al nome che abbiamo scelto in vista delle elezioni comunali del 7 novembre. “E885” è il codice catastale che identifica la città di Manfredonia, ma anche l’emblema – nel codice fiscale – dei cittadini sipontini che per decenni sono nati sulle rive del golfo.



E proprio da uno dei tanti fallimenti delle precedenti amministrazioni comunali, perché tale deve essere considerata la perdita della possibilità di far nascere figli e nipoti a Manfredonia, che ci proponiamo ai nostri concittadini per lavorare insieme al rilancio della comunità, perché è solo grazie alla fiducia ed al coraggio di quanti vorranno fare una scelta di discontinuità col passato che… Manfredonia Ri-nasce.

E885-Manfredonia Ri-nasce