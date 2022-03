Si terrà a Mattinata mercoledì 30 marzo p.v. alle ore 10 nell’area prossima all’uscita della Galleria Palombari (in direzione Vieste) la presentazione della fine lavori progetto di sistemazione idraulica sul Torrente Mattinatella.

Nel corso dell’iniziativa, promossa ed organizzata dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e dal Comune di Mattinata, verranno illustrate le opere e gli interventi che hanno consentito la messa in sicurezza dell’impluvio, caratterizzato da un alveo irregolare ed in continua modifica in occasione di precipitazioni intense, anche se di breve durata.

E’ stata così mitigata la condizione di rischio elevato rappresentata dal trasporto a valle di detriti, in particolare in corrispondenza dell’attraversamento della S.S. 89, garantendo così la viabilità in arterie di importanza primaria per il collegamento con aree ad elevata valenza turistica, evitando altresì particolari danni agli insediamenti posti in prossimità dello sbocco.

Nel presentare l’evento il Sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, esprime “grande soddisfazione per un intervento infrastrutturale la cui valenza va ben oltre l’area specifica di intervento, in quanto a beneficio di un più ampio territorio a forte valenza turistica, dove eventi atmosferici di particolare rilievo, sempre più ricorrenti, creano situazioni di disagio e pericolo oggi superate”.

Gli fa eco l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mattinata, Luigi Falcone: “i lavori di sistemazione idraulica del Torrente Mattinatella, frutto di una proficua azione sinergica tra il Comune di Mattinata e il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, rappresentano un traguardo importante in termini di sicurezza stradale e viabilità. Sebbene consapevoli dei disagi indotti dalla chiusura al traffico delle aree interessate, siamo felici di poter consegnare alla cittadinanza e ai tanti visitatori un’opera pubblica di assoluta necessità”.

“La collaborazione con il Comune di Mattinata” – dichiara il Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Michele Palmieri – “rientra nel nostro asset strategico delle collaborazioni istituzionali con i Comuni del comprensorio di bonifica, strada vincente che intendiamo proseguire e rafforzare anche per l’utilizzo dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

“Con questo intervento” – conclude il Vice Presidente del Consorzio Michele Tabacco – “il nostro Ente conferma il suo storico impegno sulla questione fondamentale delle infrastrutture, esplicitata nel tempo anche con la realizzazione di strade, ponti ed attraversamenti, acquedotti ed elettrodotti che, soprattutto nei primi lustri dei circa 65 anni di attività, tanto hanno contribuito alla crescita ed allo sviluppo del territorio garganico”.