Presentazione della candidata Giulia Fresca

La candidata alla carica di Sindaco di Manfredonia si presenta ufficialmente alla comunità e illustra i contenuti salienti del Progetto per la Città. L’appuntamento è per domenica 26 settembre, alle ore 19.00, in Piazza del Popolo di Manfredonia.

Si terrà domani, domenica 26 settembre, a partire dalle ore 19.00, la presentazione ufficiale dell’Ing. Giulia Fresca, candidata Sindaco di Manfredonia sostenuta da AgiAMO Manfredonia e da Manfredonia Nuova.

Un momento in cui tracciare le linee guida del Progetto per la Città, illustrare la visione della Manfredonia che verrà, ma soprattutto la prima occasione – di una lunga serie – per incontrare e confrontarsi con la comunità da quando, qualche giorno fa, è stata annunciata la sua candidatura, accolta con curiosità ed entusiasmo da numerosi cittadini.

Insieme all’Ing. Giulia Fresca, sul palco si avvicenderanno l’On. Antonio Tasso, Capogruppo MAIE e Vice Presidente del Gruppo Misto a Montecitorio, l’Avv. Andrea Pagano e il Dott. Leonardo Pio Palumbo, rispettivamente Presidente e Vice Presidente di AgiAMO Manfredonia.

Seguirà l’esibizione dell’artista Graziano Galatone (capitano Febo del musical “Notre Dame de Paris”) insieme alla Melos Orchestra diretta dal Maestro Francesco Finizio. L’evento sarà presentato da Luciano Guerra.

Nel rispetto della normativa anti-contagio vigente, i posti a sedere saranno in numero limitato e NON SARANNO RISERVATI ma disponibili a tutti, con una particolare attenzione per le persone anziane o con disabilità.