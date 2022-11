Presentazione del libro ‘Manfredonia nel pallone vol. III’ presso la sede della Gradinata Est

Gli eventi per celebrare al meglio i 90 di calcio in riva al golfo continuano infatti Venerdì 18 Novembre (ore 19:00) presso la nostra sede presenteremo il libro “MANFREDONIA NEL PALLONE vol. III” .

A tenerci compagnia e a deliziarci con le sue perle storiche ci sarà Giovanni Ognissanti, accompagnato dal glorioso e indimenticabile ex calciatore Francesco Saverio Castriotta e dal giornalista Antonio Castriotta.

Vi aspettiamo numerosi!

1932-2022

La storia continua!