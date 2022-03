Presentazione corso abilitante in Progettista di Quartiere Special Legambiente

Giovedì 31 Marzo alle ore 18,00 presso l’auditorium Palazzo dei Celestini, La Traccia Nascosta A.P.S., come responsabile di segreteria, organizza la presentazione del corso abilitante e del manuale di Progettista di Quartiere. Per il lancio della nuova figura professionale nel territorio di Manfredonia, con l’obiettivo di migliorare la vita comune e creare un’economia ambientale urbana, riqualificando le periferie.

Progettista di quartiere le motivazioni per cui nasce l’esigenza di questa nuova figura, e di questo nuovo percorso formativo, sono da ricercarsi negli ultimi due anni di un’attività di osservazione e ricerca legata al comprendere come il “design thinking”, ossia l’insieme delle metodologie divergenti legati alla capacità di risolvere problemi sempre nuovi, potesse impattare positivamente nella creazione di soluzioni innovative di microeconomia e microsocialità. L’obiettivo è ricreare volontà di costruttivismo e idee, ma nella logica del rispetto del gruppo, prima che della gratificazione del singolo. L’obiettivo del progettista di quartiere è duplice: recuperare esigenze e individuare soluzioni originali ed innovative, e contestualmente arrivare ad una remunerazione sostenibile. La nuova figura del Progettista di Quartiere può diventare un’opportunità occupazionale, di progettazione e di innovazione che offre spazio a progettiste, progettisti che sviluppino progetti in chiave smartness ripensando i quartieri non solo come agglomerati consumistici, ma anche come contesti innovativi di co-gestione delle problematiche legate al ciclo di vita delle persone.

Legambiente che si è unita a Progettista di quartiere per creare una versione Speciale del Corso abilitante di Progettista di Quartiere.Il manuale Fornisce un’infarinatura su cosa sia il progettista di quartiere attraverso nove sezioni o capitoli che ne favoriscono la comprensione come gli aspetti normativi, le reti, la rendicontazione eccetera, ogni sezione approfondisce un aspetto. Il manuale ovviamente è uno start per chi vuole fare il corso di progettista di quartiere quindi una risorsa molto importante per i partecipanti, in quanto attua effettive spiegazioni su come realizzare un progetto con il corso abilitante in “Progettista di Quartiere”. L’obiettivo principale è far conoscere la nuova figura professionale del progettista di quartiere, che realizza progetti sul lungo termine in microcosmi come possono essere i quartieri essendo il punto centrale attraverso cui professionisti nei vari settori si applicano per risolvere problematiche (come la gestione rifiuti, disoccupazione giovanile eccetera).

Interventi:

Dott. Antonio Vitulano: Assessore, con delega a SVILUPPO, OCCUPAZIONE E SPORT (Economie territoriali – Pesca, Agricoltura, Artigianato, Commercio -, Start Up, Cultura d’impresa e formazione professionale, Università, scuola ed educazione civica, Attività sportive, associazionismo e tempo libero ) del Comune di Manfredonia;

Dott.ssa Silvia Bernardini: Vive a Bergamo, dove lavora come Innovation Project Specialist. Sviluppa progetti complessi: dal progetto associativo al progetto sociale, al progetto aziendale. Dalla comunità di intenti alle aggregazioni di interesse, lavora con e per network sinergici valoriali e di significato produttivi. Si occupa di sviluppo imprenditoriale e di sostenibilità, oltreché di Design Thinking e Strategie Divergenti per il problem solving concreto. Ceo & Founder di Sky Walker S.r.l. una start up innovativa costituita per dare valore alla formazione “passiva” e “attiva” e portare le persone ad un altro stato di consapevolezza che renda possibile intraprendere un percorso di crescita, secondo obiettivi di “gruppo” o “personali”. Delegata a rappresentare il Presidente del Club Rotary Bergamo Hospital 1 GXXIII.

Dott. Lorenzo Barucca (In collegamento web): Per raccontarsi utilizza tre parole: Lavoro, Bellezza, Futuro. Lavoro, perché crede che l’agire sugli ambienti per migliorarli possa portare ad aprire posizioni lavorative in Italia e nel mondo e questo nesso, tra sviluppo sostenibile e imprese civili, lo sta rivedendo nel percorso nazionale dell’Economia civile. La continua ricerca della Bellezza nell’agire associativo è la spinta ad insistere: la Bellezza delle relazioni, dei luoghi e delle sfide. Infine, la volontà di incidere sul Futuro dell’Italia e del mondo, condividendo pensieri e percorsi in una comunità aperta, dinamica e appassionata capace di sceglierlo. Attualmente è Responsabile Nazionale di Economia Civile, Responsabile Progetto GreenStation in collaborazione con Ferrovie dello Stato e membro della Commissione Nazionale Scuola e Formazione. È membro, inoltre, dell’Assemblea nazionale dei delegati di Legambiente Onlus, del CTS di NEXT e della Commissione Economia Sociale del Forum del Terzo Settore. È presidente e fondatore dell’A.P.S. – Tavola Rotonda di Roma. È coautore insieme a Carlo Andorlini, Alessio Di Addezio e Enrico Fontana di due pubblicazioni: “I distretti dell’Economia civile” e “QUI. Mappare e connettere il potenziale dei territori per generare Economia civile”.

Dott. Edoardo Nepa (In collegamento web): coautore del Manuale di Progettista di Quartiere, 25 anni, di Milano laureato all’università cattolica del sacro cuore di Milano in editoria, e da maggio dell’anno scorso fa parte del team di Sky Walker come autore e copywriter. Attualmente sta conseguendo la Laurea Magistrale in Filologia Moderna all’università Cattolica del Sacro Cuore. Gestore del canale Youtube di recensioni dal nome “Seth Vendrakon” con oltre 6000 iscritti.

Dott.ssa Valentina Vitale (In collegamento web): Esperta in Europrogettazione e Progettazione Sociale. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Antropologia culturale e sociale presso l’Università degli studi di Roma Tre. Dopo aver discusso una tesi nel 2014 sulla migrazione transnazionale delle donne dall’Europa dell’Est verso l’Italia, nel 2015 ha frequentato un Master Executive in Eu Project Management presso l’Università La Sapienza. Membro dell’Osservatorio sul Razzismo e le Diversità MG Favara ed esperta in materia (M-DEA/01) presso l’Università degli studi di Roma Tre, è stata ricercatrice post-doc presso il Dipartimento di Scienze Politiche (Roma Tre), gestendo progetti europei focalizzato su ambiti antropologici (violenza di genere, disabilità, salute mentale, migrazione, infanzia). Ad oggi lavora come ricercatrice e come project designer/manager soprattutto nel settore no profit. Dal 2017 al 2021 è stata Chief Operative Officer di SMe System Srl ed è International Coordinator del network N-DSA-N per l’Ucraina e l’Est Europa, e dal 2018 è membro del Board di Assoeuro (Associazione Italiana degli Europrogettisti – Associazione Italiana Esperti Fondi Ue e Project Officer). Ad oggi è Coordinatrice Nazionale dei progetti di Save the Children Italy Onlus.

