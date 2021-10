Presentazione candidati Manfredonia 2050, Fatone: ‘Felice di poter contare su chi crede ancora nel futuro di Manfredonia’

Si è svolto ieri 21 ottobre, presso il L.U.C., l’incontro di presentazione dei candidati di Manfredonia

2050 alla presenza dei tanti partecipanti che hanno potuto ascoltare le considerazioni dei

rappresentanti di tutte le liste componenti la coalizione e del candidato Sindaco per il M5S Raffaele

Fatone.



‘Felice ed onorato di poter contare su amici e colleghi che ancora credono in un riscatto della nostra

città, ho riscontrato sorprendentemente voglia di fare ed entusiasmo nonostante il bruciante passato

politico sipontino’, dice Raffaele Fatone.



Ed ancora: ‘Siamo ormai a metà percorso di questa campagna elettorale e credo, ancor più di quanto

fosse inizialmente, nel potere dell’ascolto e nella forza dei nostri concittadini che non si sono mai

arresi, non hanno abbassato la testa ma vogliono alzare la voce per far valere i propri diritti. In tutti

ed in me, in primis, è forte il desiderio di voltare pagina per non avere più a che fare con la vecchia

politica che tanto ci ha tolto. E’ ora di tenere ben saldi i piedi per terra e risollevare le sorti del

nostro territorio…scegliamo Manfredonia’



Raffaele Fatone Sindaco