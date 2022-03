Presentato il progetto definitivo per il completamento e sistemazione della Cerignola-Manfredonia (Riviera Sud)

Poco fa ho partecipato a Palazzo Dogana alla presentazione del progetto definitivo relativo alla “VIABILITÀ A SERVIZIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEL GARGANO: COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELLA SP 77 RIVOLESE EX SS 45” (che da Cerignola collega la Riviera Sud), inserito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata, che ha finanziato l’opera per un importo complessivi di 30 milioni di euro.

Un intervento infrastrutturale che interessa molto da vicino il territorio di Manfredonia e che rappresenta uno snodo importante per lo sviluppo ed il futuro con un’interconnessione viaria più sicura ed efficiente.

Assieme a me sono intervenuti il Presidente della Provincia, Nicola Gatta; il Sindaco di Manfredonia, il Sindaco di Zapponeta, Vincenzo Riontino; l’Assessore alla viabilità del Comune di Cerignola, Teresa Cicolella; il Dirigente del Settore viabilità Angelo Iannotta: il gruppo di progettazione e i tecnici della Provincia di Foggia.

La Strada Provinciale n. 77 è un arteria al servizio delle comunità locali e delle sue esigenze di relazione connesse alla vocazione agro-industriale e di collegamento tra le aree turistiche interne e costiere.

Come spiegato dal Presidente Gatta, il tracciato stradale della S.P.77 nel complesso misura 18,497 km; l’intervento di ammodernamento e messa in sicurezza segue quasi per l’intero tratto l’andamento della strada attualmente esistente, correggendone sezione, difetti planimetrici e assetto altimetrico; nello specifico l’intervento di circa nove km riguarda la sistemazione di un tratto che va dal km 9+826 al km 18+496 e dall’intersezione della S.P.77 con la S.S. 16 fino all’autostrada A14.