Presentato il Manfredonia Calcio: “Stadio pronto il 25 settembre”

Presentato in Largo Diomede il nuovo Manfredonia Calcio.

Alla presenza del Presidente della LND Puglia Tisci, del presidente del Manfredonia Calcio Giuseppe Di Benedetto, del sindaco di Manfredonia Gianni Rotice e del direttore generale Angelo Vitulano, è stato presentato il nuovo Manfredonia Calcio.

Incalzato dal giornalista Vincenzo di Staso, il presidente del sodalizio biancoceleste ha promesso il massimo impegno per la promozione in Serie D, rassicurando sulla squadra costruita per lottare sul rettangolo di gioco.

Il sindaco Gianni Rotice e il presidente della Manfredonia Miramare Iraldo Collicelli hanno assicurato sulla consegna del campo sportivo il 25 settembre, con un prato sintetico di ultima generazione.

Presente anche Tisci, presidente della LND che si è congratulato sia con Di Benedetto per la costruzione della squadra, sia con Rotice, per la sua serietà: “È un uomo di parola, come pochi”, ha dichiarato il numero uno del calcio pugliese.

Svelata anche le sue nuove maglie targate Erreà, la tradizionale biancoceleste e la seconda, granata con una banda larga celeste sul petto.

Le nuove maglie del Manfredonia Calcio

Ha preso la parola anche il mister De Candia: “Vi ringrazio, vi chiedo di starci vicino. Il campionato sarà difficilissimo, ma abbiamo le idee chiare”.

Presentati anche staff tecnico e prima squadra, compreso l’ultimo acquisto, l’attaccante svizzero argentino Gissi.

I nuovi giocatori del Manfredonia Calcio

“Tutti i giocatori si spenderanno per la città di Manfredonia, vanno tutti applauditi” il discorso di chiusura del presidente Di Benedetto.

La foto di gruppo finale

In chiusura Vincenzo di Staso ha concesso un grande tributo alla squadra del Manfredonia for Special, una iniziativa che dà spessore alla città del Golfo, e presentato il vincitore del contest per il logo dei 90 anni del Manfredonia Calcio, Gabriele Di Bari.