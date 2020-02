Presentato il GiroE: partirà anche dal Marina del Gargano

Nuovo traguardo per la visibilità e il rilancio del Marina del Gargano, Porto Turistico di Manfredonia, e del territorio della Daunia in generale:

il presidente di Marina del Gargano, Cav. Ciro Gelsomino e l’AD Dott. Gino D’Errico, hanno raggiunto Verona per partecipare alla presentazione ufficiale del #GiroE che, il prossimo 17 maggio, vedrà la partenza della tappa proprio dal Marina per concludersi, dopo aver attraversato gli scorci più suggestivi del Gargano, a Vieste. Molto istruttivo il briefing organizzato da RCS con i rappresentanti delle 18 città tappe di partenza. Tra i presenti anche lo storico pilota di Formula Uno Jarno Trulli, annunciato tra i partecipanti alla competizione.

Dichiarazione di Ciro Gelsomino, Presidente Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia: “Il Giro-E 2020 sarà uno spettacolo emozionante ed una grande opportunità di promozione del territorio. A Manfredonia, giá dalla sera precedente, nell’area del porto turistico sarà allestita l’hospitality e l’area eventi che vedranno la presenza di sportivi celebri e ospiti di rilievo, con una particolare attenzione mediatica nel racconto del territorio e della tappa. Tutte le azioni intraprese e quelle future del nuovo management, vanno nella direzione del rilancio del Marina e, contestualmente, della crescita del territorio. Già da qualche mese, stimo iniziando a raccogliere i frutti degli sforzi compiuti. Siamo consapevoli di essere ancora all’inizio, ma abbiamo la forza, l’entusiasmo e la determinazione per fare di questo Porto, già bello e sicuro (come ampiamente riconosciuto dagli utenti), il più accogliente e fucina di nuove e inesplorate iniziative turistiche, per far tornare Manfredonia ad essere la Porta del Gargano. Ci sono tutte le condizioni per salpare in mare aperto verso nuovi ed importanti orizzonti come porto turistico e come territorio”.