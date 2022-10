Presentato il Giro d’Italia: nella terza tappa passaggio per Foggia

Dal 6 al 28 maggio, 51.300 metri di dislivello e 3.448,6 chilometri da percorrere per conquistare la maglia rosa. E nella terza tappa passaggio su Foggia, Lesina, San Severo, Rignano Garganico, Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano e Candela.

3ª TAPPA: VASTO-MELFI

Difficoltà: ***

Ripartenza da Vasto e arrivo a Melfi in una tappa nettamente divisa in due parti: la prima fino all’ingresso in Basilicata completamente pianeggiante prima di incontrare le montagne del Vulture. Si attraversa il massiccio del monte Vulture toccando i laghi di Monticchio prima di scendere su Rionero e Rapolla in vista della risalita finale a Melfi.

(210 km, dislivello 1400 metri)