Presentato a Montecitorio il film “Criminali si diventa”

L’Associazione “Sinergitaly”, che promuove le eccellenze della Puglia nel mondo, ha

avviato un progetto di scambio culturale tra le Marche e la Puglia organizzando la

presentazione a Montecitorio del film “Criminali si diventa”, grazie alla collaborazione tra il

Presidente Riccardo Di Matteo e l’On. Antonio Tasso.



Il lungometraggio diretto da Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli – prodotto

da Sydonia – è stato girato interamente nelle Marche e nel cast annovera un mix di attori di

prestigio, come Ivano Marescotti, Ugo Dighero e Orfeo Orlando, e giovani professionisti,

di grande valore, come Martina Fusaro, Beatrice Aiello, Greta Oldoni, Carola Abdalla Said,

Andrea Beruatto, Giacomo Bottoni ed altri.



La commedia, che andrà nella sale cinematografiche il 5 maggio prossimo, è un film corale

nel quale tanti personaggi sono coinvolti, a vario titolo, nel furto di un’opera d’arte per dare

una svolta alla propria vita.



“In un momento in cui è importante esperire tutte le strade per rilanciare l’economia dei

territori, ho pensato che creare collaborazioni tra i essi può costituire un percorso utile. In

questo senso va l’idea di invitare gli operatori cinematografici a visitare i nostri luoghi che

spesso sono set naturali, data la ricchezza dell’offerta ambientale e storica. Ho in animo di

realizzare una rassegna culturale per l’imminente estate, perciò questi scambi di esperienze

diventano preziosi” spiega l’On. Tasso.



“Con l’associazione che presiedo da sempre incoraggiamo la collaborazione fra Enti e

territori diversi. La mutualità arricchisce e conferisce più forza alle azioni che, soprattutto in

questo momento, vanno attuate per affrontare al meglio le contingenze che viviamo. Colgo

l’occasione per annunciare che l’edizione 2022 degli “Apulia Best Company Awards” (che

premia persone e aziende pugliesi distintesi nel loro campo) prevede delle tappe in

Capitanata, per le quali stiamo lavorando con l’On.Tasso” dichiara, infine, il Presidente di

Sinergitaly, Riccardo Di Matteo.