Presentata la XXX Edizione della Pizzomunno Cup. Uisp: “La squadra vince sempre”

XXX Edizione della Pizzomunno Cup “La Regata del Gargano” – 16/17/18 Settembre Manfredonia sarà protagonista tramite la Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia di una 3 giorni di sport in acqua con più di 40 imbarcazioni! Un evento tra le eccellenze che promuove come non mai il nostro territorio che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo garanzie all’impegno profuso del presidente #OlivieriLuigi con tutto il direttivo della Lega Navale!



La squadra vince sempre💪💪💪