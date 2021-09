Presentata la prima edizione della 50K del Gargano “Trofeo Cristalda e Pizzomunno”

E’ stata presentata ieri sera a Manfredonia presso il Chiostro di Palazzo San Domenico la prima edizione della 50K del Gargano – Trofeo Cristalda e Pizzomunno, ultramaratona che vedrà la luce il prossimo 26 settembre sul percorso da Monte Sant’Angelo a Vieste. Alla presentazione, moderata dal Prof. Vittorio Tricarico, erano presenti Giovanni Cotugno (organizzatore), Ferdinando Dragone (Fidal Puglia), Domenico Di Molfetta (CONI), Francesca Rondinone (CONI Puglia), Giandiego Gatta (Consigliere regionale) e Gianni Rotice (imprenditore).

Il Gargano è territorio già molto conosciuto e frequentato dai podisti, qui si sono affermate nel tempo manifestazioni prestigiose, ma la 50K si candida per acquisire un ruolo importante soprattutto su una distanza, la 50 km appunto, che in Italia ha finora poche occasioni di confronto ma che all’estero è molto apprezzata, tanto che la Iau già da qualche anno ha introdotto i Campionati Mondiali di specialità.

La Asd Gargano, che organizza la gara, ha già ricevuto l’appoggio di enti importanti quali la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, il Comune di Vieste e l’Ente Parco Nazionale del Gargano. La gara, Trofeo Cristalda e Pizzomunno, è inserita nel calendario nazionale Fidal e valida quale Gran Prix Iuta e Campionato Italiano dello stesso ente sulla distanza delle 30 miglia. Il tracciato di gara prende l’avvio dal bivio di Carbonara sulla Provinciale 52 Bis per svilupparsi nella Foresta Umbra (patrimonio dell’Unesco) e proseguire verso Vieste, con primo traguardo al Lido Marilupe per la 30 miglia e arrivo della 50 km in Viale dei Marinai davanti al Cine Teatro Adriatico.

La gara, che sarà chiusa al traffico, ha un costo di partecipazione di 30 euro per i tesserati Fidal e 25 euro per quelli Iuta e Club Supermaratona, con iscrizione da effettuare entro il 19 settembre. Lo start della prova è fissato per le ore 9:30: alle 7:30 a Monte Sant’Angelo, davanti al B&B Villa Bisceglia in Viale Kennedy, un pullman preleverà i partecipanti portandoli alla località del via. Sono previsti premi per i primi 3 assoluti uomini e donne e di categoria. Una gara nuova tutta da scoprire, candidata a diventare una classica nel panorama delle ultra italiane.

Per informazioni: Asd Gargano 2000 Manfredonia, tel. 333.1984765, gargano2000onlus@yahoo.it