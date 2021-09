Preseason-Vitulano Drugstore C5 Manfredonia vs Diaz Bisceglie 5-4

Seconda uscita stagionale per la Vitulano Drugstore C5 Manfredonia che dopo la vittoria per 2-1 di sabato scorso contro il Cus Molise (serieA2), ha affrontato e battuto per 5-4 la Diaz Bisceglie di mister Danisi, militante nel campionato di serie B. Assenti tra i sipontini Lupinella, Crocco e Canabarro.

Tutti a disposizione per il tecnico biscegliese, molto rinnovata con l’intento di fare bene nella cadetteria, visti i buoni calcettisti a disposizione, come Pedone, Di Vincenzo, Di Benedetto ed altri. In cronaca, buoni ritmi nei primi 35’ consecutivi al Palascaloria.

Dopo il palo di Caruso con un mancino al volo, la serie delle reti è stata inaugurata da Persec su azione manovrata e con un pregevole piazzato, dopo un bel gioco di suola. Seguono le marcature di Caruso ben assistito da Well, poi il piattone all’incrocio di Caputo e un rapido contropiede targato Boaventura-Persec, per la doppietta proprio dell’italo brasiliano. Sul finale di tempo arriva anche la rete di Raguso sottomisura e una bella azione personale di Di Vincenzo che fissa il parziale sul 5-1. Nella ripresa il pallino del gioco resta nelle mani dei locali ma i carichi di lavoro notevoli di queste settimane e alcuni sincronismi difensivi ancora da registrare, con un calo fisico, permettono agli ospiti piano piano di accorciare le distanze con la segnatura di De Liso e altre due reti di bomber Di Vincenzo (tripletta) per lui.

Test che chiaramente dimostra che il cartello dei lavori in corso è ancora esposto in casa Vitulano Drugstore C5 Manfredonia. Si torna in campo sabato 18 settembre, di nuovo al Palascaloria per un anticipo di serie A, nell’amichevole tra i sipontini e l’Opificio 4.0 Cmb Matera.

Area comunicazione- Futsal communication.