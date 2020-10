Prende il via domani a Manfredonia “Active&Food Experience”, il programma di appuntamenti (dal 9 al 25 ottobre) organizzato dal Gal DaunOfantino in collaborazione con Camera di Commercio di Foggia, PugliaPromozione, Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Re Manfredi, Touring Club Italiano – Club di Territorio di Manfredonia, Marina del Gargano e Manfredonia in Rete.



A fare da apripista (ore 10.30 c\o “Marina del Gargano”) il workshop tematico “Enogastronomia e turismo attivo. Per una destinazione accogliente tutto l’anno” con ospiti istituzionali ed interventi tecnici di rilievo nazionale: Roberta Garibaldi (Presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico), Giuseppe Calabrese – Peppone (Conduttore Linea Verde Rai 1), Angelo Mellone (Capo struttura Rai 1), Angelofabio Attolico (Direzione Generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia – PugliaPromozione), Pascal Barbato (maestro panificatore – Fulgaro Panificatori di San Marco in Lamis) e Roberto Salvador (Direttore Giro-E) che dialogheranno e si confronteranno con Michele d’Errico (Presidente Gal DaunOfantino), Raffaele Piemontese (Assessore Regione Puglia), Damiano Gelsomino (Presidente Camera di Commercio), Matteo Minchillo (Direttore Generale PugliaPromozione), Michele De Meo (CdA Gespo – Marina del Gargano). gli operatori turistico-commerciali del territorio e gli studenti dell’I.P.E.O.A. “Michele Lecce” sez. di Manfredonia . A moderare l’incontro Rocky Malatesta (giornalista, esperto di marketing e internazionalizzazione d’impresa).



L’approfondimento tematico prende spunto dal passaggio del Giro d’Italia e dalla partenza del Giro-E, in programma a Manfredonia sabato 10 ottobre, ed avrà come filo conduttore – così come tutti gli appuntamenti di “Active&Food Experience”, il turismo attivo-sportivo e l’enogastronomia, in un’ottica di sviluppo sostenibile e destagionalizzante.



A seguire (ore 12.30 nella medesima location), dalla teoria si passa alla pratica con “Aspettando il Giro-E”, il cookingshow con Peppone di “Linea Verde” (a cura di Matteo Cardillo Chef Executive Regiohotel Manfredi), per valorizzare i prodotti e le ricette locali, in primis la “ciambotta”, la zuppa di pesce regina della tavola sipontina.



Nel corso della mattinata saranno illustrati anche tutti i dettagli informativi degli itinerari storico-naturalistico-culturali (per la parte Active nelle città di Manfredonia, Margherita di Savoia, Trinitapoli e Barletta; a cura di DauniaTur, ASD Posta Ruggiano, Puglia Taste e Culture) e dei menù della tradizione (per la parte Food, a cura delle attività di “Manfredonia in Rete” aderenti all’iniziativa) che interesseranno i prossimi tre weekend cittadini e turisti che sceglieranno Manfredonia ed il territorio daunofantino come loro destinazione.

Tutti gli eventi si svolgeranno in ottemperanza delle vigenti normative anti Covid-19. E’ obbligatorio per tutti indossare la mascherina e tenere le distanze di sicurezza.