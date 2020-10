Prende a calci un gattino per un video su TikTok: il felino muore

Un video veramente agghiacciante quello che arriva da Casoria: un ragazzino nella zona della Cittadella, dà un calcio a un gatto scaraventandolo contro il muro. Una scena violenta che viene filmata dagli altri ragazzini che poi, pubblicano il tutto su Tik Tok, mentre il gattino è morto.

La nota di Liv Onlus

Il gattino è probabilmente morto.

Quando, ormai 5 ore fa ci arrivò quel video, decidemmo come in tanti di pubblicarlo, per darne notizia e cercare di capire chi fossero gli autori del vile gesto.

All’inizio le notizie erano frammentarie, confuse, solo dopo un paio d’ore scoprimmo che il post era di circa un mese fa, ma che era stato reso pubblico solo oggi. Tuttavia, ci arrivarono telefonate in cui si affermava che potesse essere ancora vivo e che persone il giorno dopo sarebbero andate a cercarlo.

Ci siamo aggrappati a questo con tutte le nostre forze, ma le notizie si rincorrono di minuto in minuto.

Di tutta questa terribile storia non rimane che un gattino morto e una umanità sempre più perduta.

Che sia stato un bambino di 13 anni poi, annienta tutto ancora di più.

Perdonateci se abbiamo sperato non fosse vero.

LIV Onlus