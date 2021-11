Prencipe sulla bonifica area Ex Enichem

Il sindaco di Monte Sant’Angelo ha condiviso e riproposto al Ministero della Transizione Ecologica la mia richiesta di rinvio della Conferenza dei Servizi decisoria convocata per il prossimo 30 novembre per l’approvazione del documento di Analisi di rischio sanitario ambientale dell’Isola 15 dell’area ex Enichem.

Grazie al suo intervento, e all’analoga richiesta fatta partire anche dal prefetto Piscitelli per la Commissione Straordinaria, sono convinto che riusciremo a superare il rigetto della mia istanza da parte dello stesso MiTE, motivato dal fatto che non sia parte del procedimento poiché ancora candidato sindaco.

La riproposizione dell’istanza anche da parte del sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo, è un ottimo esempio della proficua collaborazione che sarà messa in atto per fare chiarezza sull’intera procedura di bonifica del SIN Manfredonia e sui suoi tempi di realizzazione.

Gaetano Prencipe