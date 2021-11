Prencipe: “Sostegno ai commercianti”

In più occasioni pubbliche ho ribadito che i commercianti di Manfredonia meritano attenzione e gratitudine.

È una delle categorie produttive più colpite dai riverberi economici negativi della pandemia e dal taglio delle spese deciso dalla Commissione straordinaria, a causa delle difficoltà di bilancio. Ciò nonostante, negli scorsi mesi, hanno investito risorse proprie per rendere più attrattiva la nostra città, com’è stato per l’allestimento delle luminarie natalizie, che l’hanno abbellita e resa più accogliente.

L’Amministrazione comunale, a maggior ragione se fossi io a guidarla, troverà il modo e le risorse per tenerne conto e per sostenere l’intero comparto; di certo non aumenterà le tasse, come qualcuno in mala fede va dicendo in questi giorni mentendo e sapendo di mentire.

Insieme ai commercianti riusciremo a rilanciare l’intero comparto incrementando sensibilmente i flussi turistici a beneficio dell’intera città.

Gaetano Prencipe – Candidato sindaco di Manfredonia