Prencipe ringrazia gli elettori: “Orgoglio”

Il risultato delle elezioni di ieri mi riempie di orgoglio.

Voglio per ora esprimere il mio ringraziamento alle elettrici ed agli elettori, come a tutti coloro che hanno consentito a me ed alla mia coalizione di superare questa prima fase. I candidati delle liste a mio sostegno sono stati semplicemente fantastici.

Ora però non è il momento di festeggiare ma di tirare il fiato e di riflettere insieme sulla strategia da seguire per il ballottaggio.

Quindici giorni non sono tanti. Occorre fare presto ma fare bene.

Il 21 novembre sarà il giorno decisivo per il futuro della nostra città.

Gaetano Prencipe – Candidato sindaco di Manfredonia