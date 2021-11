Prencipe: “Periferie centrali, all’indomani delle elezioni, riporteremo queste zone al centro dell’attenzione”

Le periferie saranno centrali nella programmazione amministrativa che abbiamo ideato e che, una volta eletto, elaboreremo e condivideremo con le associazioni civiche, le organizzazioni imprenditoriali e i gruppi di cvolontari e di cittadini attivi che operano e che animano queste zone.

Dai Comparti al Primo Piano di Zona, dalla frazione Montagna a Borgo Mezzanone, da Siponto ai villaggi della Riviera Sud, dopo una la campagna d’ascolto di questi ultimi mesi, che svilupperemo ulteriormente ed in maniera più sistematica, senza escludere nessuno, saremo impegnati in una specifica attività comune di analisi puntuale dei problemi e dei temi più sentiti, individuando soluzioni più immediate e urgenti e progetti da candidare a finanziamento a valere sui fondi regionali, statali ed europei.

Sarà funzionale allo sviluppo di quest’ampia e complessa programmazione individuare e coinvolgere, all’interno e all’esterno del Consiglio comunale, figure di riferimento del posto, legittimamente incaricati, che possano fungere da interfaccia tra l’Amministrazione e chi vive e opera in queste zone periferiche della città.

L’obiettivo è costruire una città policentrica, diffusamente dotata di standard urbanistici e servizi pubblici adeguati alle esigenze dei cittadini, rivitalizzata dalla rigenerazione e dalla rifunzionalizzazione dei beni comuni e degli spazi dedicati alla socializzazione.

Ciascuno di questi poli urbani, inoltre, sarà teatro di eventi e iniziative utili a radicare lo spirito di comunità e a valorizzare specificità produttive e culturali.

A partire dall’indomani delle elezioni, riporteremo queste zone al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale e della stesa città, per ridurre progressivamente , se non eliminare, le barriere e le fratture reali e virtuali che alimentano un diffuso senso di marginalità ed estraneità.

Gaetano Prencipe – Candidato sindaco di Manfredonia