Prencipe: “Le politiche giovanili diventeranno azioni concrete di valorizzazione di energie e competenze”

Dichiarazione di Gaetano Prencipe, candidato sindaco della Rete Civica Democratica e Popolare

Come trasformare le politiche giovanili in azioni concrete di connessione e valorizzazione di energie e competenze giovanili? È una delle domande a cui vogliamo dare risposta nei prossimi 5 anni, se i cittadini ci daranno il loro consenso.

Allora, cosa può fare l’Amministrazione comunale? Ad esempio, affiancare i giovani manfredoniani interessati a cogliere le opportunità di finanziamento dell’autoimprenditorialità (a partire da quelle offerte dal programma regionale PIN fin qui non utilizzate).

Ancora, promuovere la costruzione di una rete tra chi ha scelto di impiegare qui energie e competenze e chi ha deciso di cogliere altrove i frutti dello studio e dell’esperienza, motivo per cui immagino di istituire e assegnare una specifica Delega per dar vita a collaborazioni imprenditoriali, sociali e culturali.

Ancora, coinvolgere i giovani cittadini di Manfredonia in ogni atto di programmazione che li riguarda, direttamente o indirettamente, perché la città che scegliamo e decidiamo di costruire oggi sarà la città in cui loro vivranno, e hanno diritto ad avere voce in quelle scelte e decisioni.

A queste idee e suggestioni si aggiungeranno quelle che emergeranno dall’evento Noi Siamo I Giovani, organizzato da POP – Officine Popolari, in cui avrò modo di ascoltare alcuni tra i protagonisti della progettazione e attuazione di iniziative virtuose in campo sociale e culturale, e confrontarmi con loro e con gli altri partecipanti.

Sono certo che emergeranno spunti per arricchire tanto la nostra consapevolezza di cittadini e futuri amministratori e per dare ulteriore concretezza al programma per il governo di Manfredonia.