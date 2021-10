Prencipe: “Costruiamo l’ecosistema culturale di Manfredonia per valorizzare il patrimonio esistente, promuovere impresa e lavoro, intercettare risorse finanziarie”

Dichiarazione di Gaetano Prencipe, candidato sindaco della Rete Civica Democratica e Popolare

La cultura forma le coscienze mostrandosi nello stesso tempo capace di promuovere impresa e lavoro. Su questi due binari può prendere vita la rinascita sociale ed economica di Manfredonia.

Una delle occasioni per concretizzare questo obiettivo è fornita dalla valorizzazione dello straordinario patrimonio archeologico emergente dagli scavi in corso nell’area della Basilica di Santa Maria di Siponto. Da lì può venire l’impulso a costruire un sistema culturale composto dai tanti attrattori territoriali – il Parco Archeologico, il Castello, il Museo Archeologico, gli Ipogei Capparelli, l’Anfiteatro romano, il Centro Storico, la chiesa di San Leonardo oltre alla Basilica stessa – resi pienamente fruibili dall’organizzazione di percorsi e l’attivazione di servizi.

Questi ultimi possono e devono diventare opportunità diretta d’impresa e occupazione, particolarmente per le ragazze e i ragazzi con competenze specifiche, oltre a generare valore aggiunto per il sistema dell’accoglienza, della ristorazione e dei servizi turistici più in generale.

L’evento organizzato da POP – Officine popolari – Madre Cultura per lunedì prossimo 18 ottobre, alle ore 19,00 – offre l’opportunità di porre le basi per una futura collaborazione attiva sulla programmazione dell’ecosistema culturale manfredoniano, utile anche ad intercettare le risorse messe a disposizione dalla nuova programmazione europea e dal Piano Nazione di Ripresa e Resilienza.