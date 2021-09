Prencipe: “Chiara volontà politica di rigenerarsi”

È stata una decisione sofferta sul piano personale e professionale ma alla fine ho accettato senza tentennamenti la proposta di guidare il fronte progressista democratico, popolare ed ecologista alle elezioni amministrative del prossimo 7 novembre candidandomi alla carica di sindaco della mia amata città.



Vista la difficile situazione di crisi sociale, economica e amministrativa in cui versa Manfredonia, so che mi aspetta un percorso arduo e impegnativo, del resto non dissimile a quello del mio precedente mandato, per il quale sono nuovamente pronto a mettere a disposizione non solo le mie energie e la mia innata passione civica, ma anche l’esperienza politico-amministrativa e le competenze professionali maturate negli anni, per contribuire in prima persona a ridare alla nostra comunità una prospettiva di futuro alla quale le giovani generazioni possano guardare con fiducia e speranza.



Al mio fianco avrò l’apporto di liste di candidati al consiglio comunale completamente rinnovate rispetto agli ultimi dieci anni, chiara dimostrazione della volontà politica di rigenerarsi dando un taglio netto rispetto alle ultime amministrazioni.



Tutti insieme lavoreremo per un rilancio occupazionale ed economico della città, riaffermando e praticando con rigore i valori della legalità, della trasparenza e della buona amministrazione.



Presenterò la mia candidatura a sindaco di Manfredonia in una conferenza stampa convocata lunedì 20 settembre, alle ore 16, presso il LUC Peppino Impastato – Lungomare Nazario Sauro 37 .

Vi aspetto.

Gaetano Prencipe