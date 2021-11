Premio Legalitria

Ieri, ad Alberobello, dal caro Michele Longo, con Miglio Sindaco e Arcangela e Marianna (le vedove Luciani) abbiamo partecipato a Legalitria, festival nazionale della legalità curato da Leonardo Palmisano.

Questo è un riconoscimento all’intera Cittá di Monte Sant’Angelo che ha deciso di schierarsi con me e con noi dalla parte della legalità con parole, gesti di solidarietà e con quello sdegno necessario per rinascere e restituire dignità alla nostra città che oggi è per tutti solo #laCittàdeidueSitiUNESCO.

E da domani ripartiamo con la “Settimana dell’educazione. Storia, cultura e tradizioni tramandate alle nuove generazioni”: tante attività promosse con le scuole e la presentazione della “Carta per l’impegno alla legalità” scritta a “mille mani” proprio con i nostri studenti. Il programma completo http://www.montesantangelo.it/…/SettimanaEducazione2021…