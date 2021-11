Premio della Daunia: premiate Olearia Clemente e A&G Vitulano di Manfredonia

Sabato 30 ottobre, nella suggestiva cornice del Resort Grand Hotel Vigna Nocelli, a Lucera, il Premio Internazionale Daunia, giunto alla sua decima edizione. Alla manifestazione, in programma alle ore 16, sono attese numerose autorità civili, religiose e militari per partecipare alla solenne cerimonia di consegna del Premio, riconoscimento attribuito a personalità che si sono distinte per impegno nel campo delle istituzioni, della ricerca, dell’imprenditoria, della cultura, dell’arte e dello spettacolo. “ Sono davvero tante le personalità cui verrà riconosciuto il Premio – ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Icaro, Giancarlo Roma – individuate sulla scorta delle segnalazioni acquisite dai Comuni e dalle Associazioni che hanno inteso condividere l’iniziativa di Icaro, finalizzata a promuovere il Territorio anche attraverso l’impegno dei suoi protagonisti. Sarà per noi e per la Capitanata un momento parecchio significativo per dare lustro a chi, con la propria testimonianza civile, professionale e culturale, porta intatti i valori, l’identità e il senso di appartenenza alla nostra Terra”. La manifestazione, presentata dal giornalista Micky dè Finis, si svolge con il Patrocinio della Presidenza della Repubblica, del Senato e della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché della Regione Puglia e della Provincia di Foggia.

Elenco generale dei Personaggi a cui conferire il Premio Internazione “ DAUNIA “ – decima edizione

1 ) – AFFATATO Daniele ( Foggia ) : MARKETING MANAGER

2 ) – BARREA Prof. Luigi : ( Torremaggiore ) : è lo scienziato under 40 ad aver vinto il premio nazionale, giovani ricercatori nel campo endocrinologico e metabolico

3) –

BARRETT Virginia ( Foggia ) ) ; attrice, di fama nazionale

4 ) – BERARDI Umberto ; ( Troia ) :docente universitario, in Canada e a Bari ;

5 ) – BISCEGLIA Matteo ( Manfredonia ) : Ammiraglio e Ispettore Capo degli Armamenti militari della Marina militare ;

6 ) – BISCOTTI Nicola ( Apricena ): imprenditore del settore trasporti ,

7- ) CASILLO Pasquale : “ Alla Memoria “ : imprenditore ;

8 ) – Cassa rurale e Artigiana : BCC di San Giovanni Rotondo; Istituto Bancario ;

9) – CIAMPOLI Luigi ( Foggia ) :già Presidente della Corte Appello di Roma ;

10 ) – CONSIGLIO Giovanni “ ( San Marco La Catola ) : “ Alla Memoria “ – ( tenore di fama internazionale );

11 ) CONTE Giuseppe ( Volturara Appula ) ; già Presidente del Consiglio dei Ministri ;

12 ) – D’ALBA Michele ( Foggia ) : imprenditore, operante , nel settore, della cooperazione ;

13 ) – DE ANGELIS Giuseppe ( San Giovanni Rotondo ): Questore,in carica di Como ;

14 ) – di BARI Michele ( Mattinata ) : Prefetto : Capo del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero Interni ;

15 ) – DIELLA Francesco ( Margherita di Savoia); Generale di Divisione, in servizio presso il Quartier Generale della Nato di Bruxelles ;

16 ) – DUETTO Caffè srl ( Ascoli Satriano ): società operante nella zona ASI di Ascoli Satriano, nel settore della torrefazione

17 ) D’Urso Francesco (originario di Foggia ): Generale di Brigata Aerea ( Aeronautica Militare ) ;

18 ) – FANELLI Monsignor Ciro ( Lucera ) : Vescovo della Diocesi di Melfi

19 ) – GIANNATEMPO Francesco ( Stornara “ “ Alla Memoria” fondatore del Gruppo “ Supermercati “LA PRIMA “

20 ) – GUELFI Carlo ( originario di Volturara Appula ( ; già Capo della Segreteria della Presidenza della Repubblica :

21 ) – IANNANTUONI Giovanna (originaria di San Marco La Catola) : Rettrice della Università “Bicocca “di Milano;

22 ) – LOTRAS srl ( Manfredonia ): Società, operante, nel settore della Logistica ;

23 ) – MARUCCI Giovanni ( Alberona ) ; già funzionario della Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate ;

24 ) fr. Marciano da Monteleone di Puglia, al secolo Ferdinando Morra: assistente spirituale di San Pdre Pio

25 ) – PECE Salvatore ( Accadia ) : docente Ordinario presso la Università Statale di Milano ;

26 ) – PRENCIPE Andrea ( Manfredonia ): Rettore della Luiss di Roma ;

27 ) RESCE Vincenzo( Troia ) ; Direttore dello stabilimento della Magneti Marelli di Melfi ;

28 ) – RIGNANESE Nicola ( Foggia ) ; attore, di fama nazionale ;

29 ) – SANTAGATA Felice Ausilio ( San Paolo di Civitate ) : già Rettore dell’Università di Ancona ;

30 ) – SALATTO dr. Rocco ( Foggia ) : Presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Foggia ;

31 ) SANTORO Arnaldo ( Foggia ) : “ Alla Memoria “ : autore di programmi della Rai

32 ) – SCAPARROTTI Curtis Michael detto”Mike” ( Orsara di Puglia ) : Generale delle forze armate USA : Comandante del Comando Supremo Alleato d’Europa ( 2016 – 2019) e Comandante, Comando Europeo degli Stati Uniti

33 ) – SILVIS Piernicola Antonio ( Foggia ) :già Questore di Foggia ;

34 ) – SPADA Francesco ( San severo ) : Vice Capo di Gabinetto del Ministero del Turismo ;

35 ) – Todisco Michele ( Foggia ) : Questore di Pesaro

36 ) – TUSINO Amerigo ( originario San Severo ) : avvocato, di fama nazionale

37 ) – VACCARO Ludovico ( Foggia ) : Procuratore Capo della Repubblica di Foggia

38 ) : Pio D’ Antini e Amedeo Grieco ( Foggia ) : artisti

39 ) – Fallucchi Severino ( Sannicandro G.co ) : “ Alla memoria “ : Ammiraglio di Divisione e Parlamentaredella Marina Militare italiana

40- : A&G Vitulano Srl del Gruppo “ Vitulano ( Manfredonia ) :che, opera nel settore della igiene ;

41 ) – OP – NATURA DAUNA BIO ( Carapelle ) : cooperativa operante nel settore alimentare ;

42 ) – “ TERRE E GUSTI “ ( Lucera ) 🙁 Società Consortile ) operante nel settore dei prodotti alimentari ;

43 ) – : CORNACCHIA ANTONIO FEDERICO ( Monteleone di Puglia ): già, GEnerale di Brigata dei Carabinieri : oggi Ispettore regionale Umbria, dell’Associazione nAZIOnale dei carabinieri ;

44 ) – :Tozzi Federico ( Orsara di Puglia ): Direttore Generale della Camera di Commercio , Usa – Italia di New York ;

45 ) : – Trentalange Alfredo ( San Paolo di Civitate ) : arbitro di calcio :Presidente dell’ AIA ;

46 ) – : OLEARIA CLEMENTE srl ( Manfredonia ) : operante , nel settore oleario ;

47 ) – : RINALDI Prof. Giuseppe ( Manfredonia ) : Primario di Neurologia dell’ Ospedale “ Di Venere “ di Bari

48 ) – : IOSA prof.avv. Luigi ( originario di Carlantino ) : avvocato, di fama nazionale ;

49 ) – : CANFORA dr. Corrado ( Volturara Appula ) : già Procuratore della Repubblica di Novara. Oggi Procuratore Onorario Generale della Corte di Cassazione

50 ) – : GESUALDI Angelo ( Celenza Valfortore ) : già Funzionario dell’u Università di Modena

53 ) – “ TESSERE DAUNE “ – rete di imprese al femminile