Premiato l’ispettore Pasquale Potenza a Monte Sant’Angelo, per il suo impegno e la sua vita professionale

Ieri in occasione della messa celebrativa in onore di San Michele Arcangelo e stato premiato il Sostituto Commissario Pasquale Potenza in forza fino a qualche mese fa al Commissariato di Manfredonia, per la sua vita professionale che gli ultimi anni lo ha visto diligentemente predisporre i servizi di ordine pubblico per gli eventi connessi alle festa di San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato e di Monte Sant’Angelo.

E’ stato premiato da Monsignore Francesco Moscone, Il Sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo e da Felice Piemontese presidente del comitato festa patronale con una copia della spada di San Michele Arcangelo realizzata a mano dal Maestro Artigiano Giuseppe Ricucci