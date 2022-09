Premiato l’IC Foscolo-Gabelli di Foggia

NOMINATION COME MIGLIOR OFFICIAL PREPARATION CENTRE D’ITALIA AI CAMBRIDGE AWARDS 2022 PER L’I.C. FOSCOLO-GABELLI:

ECCELLENZA FOGGIANA NEL TERRITORIO NAZIONALE.

Grande emozione e gioia per l’I.C. Foscolo-Gabelli di Foggia che riceve da Cambridge University Press & Assessment la nomination al prestigioso premio “Cambridge Italian Preparation Centres Awards 2022” e si riconferma vera eccellenza nel nostro territorio anche per l’insegnamento della Lingua Inglese.

“Questa candidatura è un riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto nel corso dell’anno e della collaborazione con l’Università di Cambridge, Cambridge University Press & Assessment, che confidiamo possa proseguire proficuamente” – cita Nick Beer, Italy Director di Cambridge University Press & Assessment Italia nella lettera ufficiale con la quale è stata conferita la nomination presentata all’intera Comunità Educante in Movimento della Foscolo-Gabelli lo scorso 13 Settembre durante la Cerimonia di Consegna degli Attestati relativi alle Certificazioni Cambridge conseguite da circa 170 candidati, tra interni ed esterni all’Istituto.

“Sono emozionata, davvero tanto emozionata” – le parole della Dirigente Scolastica prof.ssa Fulvia Ruggiero – “un riconoscimento di questo tipo ci da la conferma che questa è la strada giusta per poter offrire ai nostri alunni il meglio che meritano per poter potenziare le loro competenze, scoprire le loro inclinazioni e valorizzare i loro talenti. Non mi piace parlare di numeri, bensì di qualità, ma questa volta l’aspetto numerico si fonde con la qualità. 170 candidati, tra interni ed esterni al nostro Istituto hanno conseguito le Certificazioni Cambridge con risultati eccellenti, ed in taluni casi anche superiori rispetto al livello per cui era stato conseguito l’esame. Sono le nostre ragazze e i nostri ragazzi il motivo per cui con passione e impegno svolgiamo il nostro lavoro e ciò che più mi ha colpito durante la Cerimonia è stato guardare nei loro occhi il fuoco dell’entusiasmo, del desiderio di crescere, di imparare, di inseguire i propri sogni. E’ stata davvero una fortissima emozione e mi commuove ripensare a quel momento, che non è per noi punto di arrivo ma costante punto di partenza”.

Cambridge Assessment ha nuovamente conferito alla Scuola, anche per il prossimo anno scolastico, il Certificato annuale “Preparation Centre” e il logo “We prepare for Cambridge English Qualifications” per l’attivazione dei corsi Young Leraners (Starters, Movers and Flyers), KEY(A2), PET(B2), FIRST(B2) sia per alunni interni ma anche alunni esterni all’istituto di tutte le fasce d’età compresi adulti e docenti che intendono formarsi, potenziare e certificare le proprie competenze linguistiche.

“Quest’anno attiveremo il primo corso FIRST” – commenta il prof. Alfonso Filippone, referente e preparatore Cambridge della Scuola e docente a contratto per gli insegnamenti di Lingua Inglese e Inglese Scientifico presso l’Università degli Studi di Foggia – “e questo grazie agli ex alunni che scelgono di continuare il percorso qui da noi. Il bello di lavorare con i ragazzi, che sono il motore di tutto, è la possibilità di crescere insieme, rendere quel delicato rapporto insegnamento/apprendimento una possibilità di confronto, crescita reciproca, finalizzata a far accrescere il gusto del sapere, e imparare non per ottenere un voto ma per crescere e migliorarsi come persone, formarsi come nuovi cittadini del domani. Foggia è anche questo, e riconoscimenti di tale entità non posso fare altro che darci la giusta carica a continuare in questa direzione”.

“E una scuola che si innova è una scuola che si forma costantemente” – asserisce la prof.ssa Antonella Sticovich, referente del Dipartimento di Lingue – “e l’obiettivo dell’intero Dipartimento di Lingue, che rappresento, è proprio quello di fare della formazione continua per gli insegnanti una prerogativa del nostro agire didattico. Applicare la metodologia Cambridge anche all’interno delle lezioni curriculari e offrire una formazione linguistica stimolante e di qualità, è ciò che il nostro Dipartimento offre agli studenti e che intende continuare a offrire per far si che una efficace comunicazione linguistica possa essere una competenza alla portata di tutti, da potenziare e accrescere negli specifici corsi pomeridiani”.

“Sono tanti gli studenti esterni che stanno contattando la nostra scuola per frequentare i Corsi Cambridge” – conclude la Vicaria prof.ssa Michela Di Pumpo – “ma ciò che ci fa piacere è vedere l’interesse di molti adulti, genitori e anche docenti a frequentare questi percorsi. E’ davvero un orgoglio per noi tutto ciò e continueremo a lavorare per il bene dei nostri alunni, delle famiglie e dell’intero territorio in cui viviamo”.

Il raggiungimento di traguardi così importanti per la città di Foggia ci lasciano guardare in positivo per il futuro della nostra terra, che conserva in sé una bellezza di grande autenticità.

La comunità educante della Scuola DADA Foscolo-Gabelli di Foggia.