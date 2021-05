Pregliasco: “Flirt estivi? Mano nella mano sì, ma niente baci”

“Flirt estivi? Facciamolo, ma con progressione. E’ meglio, per tanti motivi“. E’ la raccomandazione tra il serio e l’ironico che arriva da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano, che all’Adnkronos Salute spiega: “Sì alla stretta di mano che ormai abbiamo imparato a igienizzarci, ma per baci e abbracci aspettiamo ancora un po‘”. è una prudenza necessaria anche se si è vaccinati, precisa l’esperto. “Io manterrei una certa attenzione comunque, a prescindere – dice Pregliasco – E la mascherina va tenuta anche se si è tra vaccinati, almeno in questo periodo. Poi nelle prossime settimane vedremo“.