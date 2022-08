Pratiche di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza: a chi rivolgersi

In merito alla temporanea chiusura dell’Ufficio “Interdizioni anticipate dal lavoro per gravidanza”, la Direzione del Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia precisa che, sino al prossimo 19 agosto, per il disbrigo delle pratichesarà possibile rivolgersi alla segreteria dello stesso Dipartimento.

Dislocata a Foggia, in Piazza Pavoncelli (al secondo piano, stanza n. 17), la Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30.

Da lunedì 22 agosto sarà ripristinata la regolare funzionalità del servizio nella sede dedicata.