Povertà educativa: domani la presentazione online del documento

È fissata per domani mercoledì 17 marzo ore 12,30 la presentazione on line del documento di indirizzo per una strategia regionale per il contrasto delle povertà educative, a firma degli Assessori Sebastiano Leo (Istruzione, Formazione e Lavoro), Rosa Barone (Welfare) e Massimo Bray (Cultura). La Puglia oggi è la prima Regione che mette a sistema un quadro articolato di bisogni educativi e sociali di minori e adolescenti per proporre una strategia regionale complessa e interdisciplinare.

Alla presentazione del documento interverranno:

– Sebastiano Leo, Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro

– Massimo Bray, Assessore regionale alla Cultura e Turismo;

– Rosa Barone, Assessore regionale Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità.

Introduce i lavori, Titti De Simone, Consigliera del Presidente per l’Attuazione del programma di governo regionale.

