“Povero Gabbiano” il motivo del tormentone nato grazie alla pagina Mimmo Modem

Sicuramente in questi ultimi giorni vi sarete imbattuti in un post o in una storia con alcuni versi della canzone che cita il “povero gabbiano che ha perduto la compagna” e magari non vi spiegate il motivo.

Tutto nasce sulla pagina “Mimmo Modem” nota perchè nato in parte anche grazie all’ingegno di un ragazzo di Manfredonia (Antonio La Torre @kapa)

Come spesso accade sulla pagina viene cavalcata l’onda di alcuni tormentoni per creare Meme e video divertenti. Era accaduto con “e che è la scoteca” o con “e da me che voi? io te posso cantà na canzone” e tanto altro.

Il brano rilanciato da Franco Gioia, porta la firma di Gianni Celeste (al secolo Giovanni Grasso), cantante neomelodico nato a Catania 57 anni fa ma che ama cantare in napoletano. Il titolo della canzone è Tu Comm’a Mme e, nonostante risalga al 1988, è diventato virale solo adesso. Sì, nel 2022.

Tanto è stata forte l’onda mediatica di questo tormentone che il brano è diventato il secondo più ascoltato su Spotify

#poverogabbiano è tra i trend topic su twitter da diversi giorni ed è utilizzatissimo su TikTok e Instagram per i rell ed i post.