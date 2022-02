Potenziamento della mobilità green: bando del Parco del Gargano per la fornitura di 12 veicoli ibridi e 10 punti ricarica

Il Parco Nazionale del Gargano ha emesso sul proprio portale ufficiale un bando per il potenziamento della mobilità green.

Trattasi in via prevalente di appalto di furniture. Nel merito l’appalto prevede:

a) l’acquisto di dodici (12) autoveicoli ibridi destinati all’Ente parco nazionale del Gargano e al Raggruppamento Carabinieri Parco Nazionale del Gargano per spostamenti di servizio;

b) la fornitura e l’installazione di dieci (10) punti di ricarica per veicoli elettrici

La consegna dei dodici (12) autoveicoli ibridi e la fornitura e l’installazione dei dieci (10) punti di ricarica per veicoli elettrici vanno eseguiti: nel Comune di Monte Sant’Angelo; nel Comune di Monte Sant’Angelo – località Foresta Umbra;

nel Comune di Manfredonia – località Lago Salso; nel Comune di Vieste; nel Comune di Peschici; nel Comune di Cagnano Varano – località Bagno; nel Comune di San Marco in Lamis – località Borgo Celano; nel Comune di San Nicandro

Garganico.