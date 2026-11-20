Parla il sindaco di Apricena Potenza: "La sanità pugliese rischia di morire"

"Apricena è al fianco dei medici di famiglia"

LA SANITÀ’ PUGLIESE RISCHIA DI MORIRE IN SALA D’ATTESA. APRICENA È AL FIANCO DEI MEDICI DI FAMIGLIA



La situazione che si sta delineando in questi giorni nei rapporti tra la Regione Puglia e i medici di medicina generale impone una riflessione e una presa di posizione a tutela della salute dei concittadini apricenesi e di tutti i pugliesi.



La prospettiva di eliminare le forme associative della medicina generale rappresenterebbe un passo indietro inaccettabile.



Nel Comune che ho l’onore di rappresentare, una simile decisione significherebbe privare i cittadini della possibilità di poter contare, per almeno dieci ore al giorno, su un presidio sanitario in cui trovare un medico disponibile e i suoi collaboratori, che costituiscono una colonna portante dell’organizzazione dello studio medico.



Significherebbe, in sostanza, tornare indietro di trent’anni, quando il paziente, per ottenere una prestazione o semplicemente per ricevere assistenza, era costretto ad attendere per ore in sala d’attesa, in assenza di un adeguato supporto organizzativo e di personale.



È uno scenario che desta profonda preoccupazione e che mi porta a esprimere, a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, la piena solidarietà ai medici di famiglia e alla battaglia che stanno portando avanti, affinché la Regione riveda una scelta che rischia di rivelarsi estremamente dannosa per le nostre comunità.



Desidero dichiarare fin da ora che, oltre alla mia piena solidarietà, parteciperò, in qualità di Sindaco di Apricena, alla manifestazione che i medici terranno a Bari il prossimo 19 dicembre.



Mi farò inoltre promotore di questa iniziativa di partecipazione e sensibilizzazione, coinvolgendo anche gli altri Sindaci della provincia, affinché si possa far sentire una voce comune a difesa della medicina territoriale e del diritto alla salute dei cittadini.



La sanità territoriale è un presidio fondamentale per le nostre comunità e non possiamo permetterci di indebolirla.



Il Sindaco di Apricena

Ing. Antonio Potenza